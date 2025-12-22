Logo SportMediaset

Serie TV

Ford ha ispirato le auto a energia nucleare di Fallout

La Nucleon, presentata nel 1958, sarebbe dovuta essere la promessa di autonomia illimitata a basso costo. Il mini-reattore era posizionato nella parte posteriore del veicolo e, attraverso la fissione, avrebbe scaldato l'acqua che, convertendosi in vapore, avrebbe azionato il propulsore. In futuro, nei piani dei tecnici, la miniaturizzazione dei componenti elettronici avrebbe permesso uno sviluppo tecnologico inarrestabile. Il prototipo non vide mai la luce ma la sua eredità sopravvive nei videogiochi e nella serie TV di Fallout

22 Dic 2025 - 09:07
6 foto
ford
fallout
energia nucleare
auto
ford nucleon

