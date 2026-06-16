Celebrazioni “Boom! L’Italia della 600. Quando ci batteva forte il cuore” premiato dal MOIGE

Nell’aula dei gruppi parlamentari della Camera il MOIGE, il Movimento Italiano Genitori, ha premiato il documentario “Boom! L’Italia della 600. Quando ci batteva forte il cuore”, prodotto da SportMediaset e trasmesso da Focus canale 35. Un attestato alla qualità televisiva del documentario inserito nella sezione intrattenimento. Il prestigioso riconoscimento è stato ritirato dal Marco Costa direttore delle reti tematiche Mediaset e dal vicedirettore generale dell’informazione Yves Confalonieri. Presente anche il capo progetto Gianluca Mazzini