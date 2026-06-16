“Boom! L’Italia della 600. Quando ci batteva forte il cuore” premiato dal MOIGE

© sportmediaset
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Nell’aula dei gruppi parlamentari della Camera il MOIGE, il Movimento Italiano Genitori, ha premiato il documentario “Boom! L’Italia della 600. Quando ci batteva forte il cuore”, prodotto da SportMediaset e trasmesso da Focus canale 35. Un attestato alla qualità televisiva del documentario inserito nella sezione intrattenimento. Il prestigioso riconoscimento è stato ritirato dal Marco Costa direttore delle reti tematiche Mediaset e dal vicedirettore generale dell’informazione Yves Confalonieri. Presente anche il capo progetto Gianluca Mazzini