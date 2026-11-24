Esiste tuttavia una seconda pista che potrebbe chiarire l'enigma. Sempre a settembre, Yamal e la García avevano annunciato sui social l'adozione di due cuccioli di golden retriever, chiedendo aiuto ai propri follower per decidere come chiamarli. Mentre per il maschio era stato scelto il nome Copito, per la femmina restava il ballottaggio tra Coco (opzione preferita da Inés) e Bubalu (idea di Lamine). "Siamo molto innamorati dei nostri piccolissimi bebè", aveva commentato l'influencer riferendosi proprio ai due cagnolini. Non è quindi da escludere che il gesto sul campo fosse soltanto un simpatico riferimento ai nuovi arrivati a quattro zampe.