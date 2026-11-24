Cicogna in arrivo per Lamine Yamal e Inés García? È questo l'interrogativo che ha fatto il giro del web tra i fan dopo quanto accaduto domenica scorsa al Camp Nou, durante la sfida tra Barcellona e Villarreal. Un'esultanza particolare del talento blaugrana, immortalata dalle telecamere e diventata subito virale, ha scatenato il gossip, anche se per ora dalla coppia non arriva alcuna conferma o smentita.
Subito dopo aver siglato la rete del pareggio contro il Sottomarino Giallo, Yamal ha infilato il pallone sotto la divisa, mimando il classico pancione della gravidanza. Ad alimentare ulteriormente i sospetti dei tifosi ci ha pensato l'espressione visibilmente stupita del compagno di squadra Fermín López, colto di sorpresa dal gesto. In mancanza di comunicazioni ufficiali, però, resta complicato decifrare le reali intenzioni dell'attaccante. Non sarebbe infatti un caso isolato di malinteso: già lo scorso settembre, in occasione di un gol al Valencia, Yamal aveva esultato succhiandosi il pollice, scatenando voci su una presunta paternità che si erano poi rivelate infondate, trattandosi di una semplice dedica al fratellino Keyne.
Esiste tuttavia una seconda pista che potrebbe chiarire l'enigma. Sempre a settembre, Yamal e la García avevano annunciato sui social l'adozione di due cuccioli di golden retriever, chiedendo aiuto ai propri follower per decidere come chiamarli. Mentre per il maschio era stato scelto il nome Copito, per la femmina restava il ballottaggio tra Coco (opzione preferita da Inés) e Bubalu (idea di Lamine). "Siamo molto innamorati dei nostri piccolissimi bebè", aveva commentato l'influencer riferendosi proprio ai due cagnolini. Non è quindi da escludere che il gesto sul campo fosse soltanto un simpatico riferimento ai nuovi arrivati a quattro zampe.