Potapova e Griekspoor allo scoperto: vacanza romantica alle Maldive

16 Nov 2025 - 08:35
Anastasia Potapova e Tallon Griekspoor escono allo scoperto nel corso di una vacanza alle Maldive e confermano le forti voci di una relazione che va avanti da diversi da mesi. Potapova, che ha sposato il collega Alexander Shevchenko alla fine del 2023, ha divorziato dal tennista russo a meno di un anno dal loro matrimonio. All'inizio di marzo, la 51esima giocatrice WTA è stata avvistata sugli spalti mentre assisteva all'incontro tra Griekspoor e Alexander Zverev al Masters di Indian Wells. Nei mesi successivi, la ventiquattrenne tennista russa è stata avvistata mentre seguiva le partite di Griekspoor in un altro paio di occasioni, l'ultima delle quali a Vienna il mese scorso.

