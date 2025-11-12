Logo SportMediaset

Laila Hasanovic non perde di vista Sinner: sugli spalti anche durante il match contro Zverev

Tifosa speciale per Jannik Sinner: la modella danese Laila Hasanovic, compagna dell'azzurro, all'Inalpi Arena per il match d'esordio alle Finals

12 Nov 2025 - 21:59
C'era una tifosa d'eccezione a sostenere Jannik Sinner nel giorno del suo esordio alle ATP Finals 2025 di Torino. La modella danese Laila Hasanovic, compagna dell'azzurro, è stata pizzicata dalle telecamere nei primi minuti del match contro Felix Auger-Aliassime all'Inalpi Arena.

La modella, che solo pochi giorni fa ha compiuto 25 anni festeggiando in Alto Adige, si trovava nell'angolo di Sinner. Laila Hasanovic era seduta in terza fila, proprio dietro i coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill, mostrando un po' di tensione ed emozione per lo spettacolo offerto dal "Torneo dei Maestri".

