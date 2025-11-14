Logo SportMediaset

Aryna Sabalenka pensa alla maternità: "Tra cinque anni..."

La tennista bielorussa ha parlato così nel corso di un'intervista della deisderio di diventare madre

14 Nov 2025 - 07:54
"A 18 anni pensavo che avrei vinto tutto quello che volevo entro i 25 e avrei messo su famiglia..... A 25 anni pensavo magari a 27 o 28? Ora ne ho 27 e ho capito che voglio ottenere il massimo dalla mia carriera e dal mio sport. Al momento, direi che probabilmente vorrei mettere su famiglia tra circa 5 anni.", queste le parole della numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka nel corso di un'intervista. 

