Pogba pronto a tornare in campo dopo oltre due anni: Zulay è il suo gol più bello

20 Nov 2025 - 07:00
Dopo la bellezza di 26 mesi, Paul Pogba è finalmente pronto a tornare in campo e a lasciarsi alle spalle anni da incubo tra infortuni, problemi familiari (il famoso ricatto orchestrato da uno dei fratelli) e la squalifica per doping ai tempi della Juventus. Il centrocampista del Monaco dovrebbe tornare in campo sabato 22 novembre per la sfida contro il Rennes in una gara valida per il 13° turno di Ligue 1. Il 32enne calciatore vede finalmente la luce in fondo al tunnel e se ha superato tutti questi contrattempi il merito è anche della moglie Zulay, con cui fa coppia da oltre otto anni e che gli ha regalato tre splendidi bambini.

