Lola Indigo "mentalmente esausta" dopo sette anni di lavoro

Lola Indigo, artista spagnola diventata una star di fama internazionale, ha deciso di prendersi una pausa temporanea dalle scene. Dopo sette anni di lavoro ininterrotto e un tour spettacolare concluso a Madrid a settembre, la cantante ha espresso la necessità di fermarsi: "Sette anni di lavoro ininterrotto e sono mentalmente esausta. Questo è il sogno della mia vita, e per essere qui come si deve ho bisogno di una pausa" ha dichiarato ai suoi fan.