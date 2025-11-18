Logo SportMediaset

Lola Indigo "mentalmente esausta" dopo sette anni di lavoro

Lola Indigo si gode una pausa temporanea dopo 7 anni di lavoro ininterrotto: la foto in bikini su Instagram e il sostegno dei fan

18 Nov 2025 - 07:49
Lola Indigo, artista spagnola diventata una star di fama internazionale, ha deciso di prendersi una pausa temporanea dalle scene. Dopo sette anni di lavoro ininterrotto e un tour spettacolare concluso a Madrid a settembre, la cantante ha espresso la necessità di fermarsi: "Sette anni di lavoro ininterrotto e sono mentalmente esausta. Questo è il sogno della mia vita, e per essere qui come si deve ho bisogno di una pausa" ha dichiarato ai suoi fan.

