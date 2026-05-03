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COVER GIRL

Elodie fa 36, primo compleanno con Franceska: la dolce dedica sui social

Una foto in bianco e nero pubblicata dalla ballerina nelle storie Instagram racconta del profondo legame tra le due

03 Mag 2026 - 15:27
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Due sguardi complici che si incrociano. È la storia pubblicata su Instagram da Franceska Nuredini a celebrare per prima il compleanno di Elodie: uno scatto in bianco e nero che le ritrae insieme, occhi negli occhi, diventato subito simbolo di un legame profondo e di un anno che, per la cantante, sembra avere un sapore diverso. Un dettaglio che accompagna i festeggiamenti per i suoi 36 anni, arrivati in una fase della vita in cui carriera e sfera privata sembra aver trovato un equilibrio nuovo.

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