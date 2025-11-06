Logo SportMediaset

Oriana Sabatini: "Dybala mi sostiene in tutto e per tutto"

Paulo Dybala e la moglie Oriana Sabatini sono al quinto mese di gravidanza, in attesa della primogenita

06 Nov 2025 - 07:00
Manca sempre meno alla nascita della primogenita della famiglia Dybala. La compagna del calciatore della Roma, Oriana Sabatini, ha raggiunto il quinto mese di gravidanza, e la coppia si sta preparando per il lieto evento. Nonostante il recente infortunio che ha costretto Paulo a fermarsi, il calciatore non manca mai di stare vicino a sua moglie in questo momento delicato.

Oriana ha parlato del loro rapporto nell'intervista rilasciata al programma Olga, sottolineando la dedizione di Dybala: "Paulo mi vizia in tutto e per tutto, sono fortunata perché non mi fa mai mancare nulla".

