Oriana Sabatini: "Dybala mi sostiene in tutto e per tutto"

Manca sempre meno alla nascita della primogenita della famiglia Dybala. La compagna del calciatore della Roma, Oriana Sabatini, ha raggiunto il quinto mese di gravidanza, e la coppia si sta preparando per il lieto evento. Nonostante il recente infortunio che ha costretto Paulo a fermarsi, il calciatore non manca mai di stare vicino a sua moglie in questo momento delicato.