Oriana Sabatini: "Dybala mi sostiene in tutto e per tutto"

Paulo Dybala e la moglie Oriana Sabatini sono al quinto mese di gravidanza, in attesa della primogenita
Manca sempre meno alla nascita della primogenita della famiglia Dybala. La compagna del calciatore della Roma, Oriana Sabatini, ha raggiunto il quinto mese di gravidanza, e la coppia si sta preparando per il lieto evento. Nonostante il recente infortunio che ha costretto Paulo a fermarsi, il calciatore non manca mai di stare vicino a sua moglie in questo momento delicato.
Oriana ha parlato del loro rapporto nell'intervista rilasciata al programma Olga, sottolineando la dedizione di Dybala: "Paulo mi vizia in tutto e per tutto, sono fortunata perché non mi fa mai mancare nulla".