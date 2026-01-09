"Morata ha tradito Alice con Elena", la reazione della Campello sui social: "È innocente"

Si moltiplicano le voci di una rottura nella coppia, che già un anno fa si era separata per alcuni mesi
Da giorni ormai impazza il gossip sulla nuova crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello, che stavolta sarebbe stata causata da un presunto tradimento dell’attaccante del Como, e sotto i riflettori è finita anche la modella Elena Sirigu, indicata come la "terza persona" che ha rotto l'equilibrio della famiglia. Un’ondata di speculazioni a cui la modella e influencer ha voluto mettere fine smentendo tutto con un lungo sfogo affidato alle sue storie Instagram: "È un'amica che conosco da anni e posso affermare con assoluta certezza che non è una persona di questo tipo né ha mai fatto nulla di ciò che le viene attribuito – ha scritto Alice - Mi ha chiamata in lacrime per tutto quello che le è stato riversato addosso, e non si merita di essere etichettata come ‘rovina famiglie'".
“In questi mesi ho letto di tutto, le ricostruzioni più assurde, sembra esserci a tutti i costi il bisogno di individuare una terza persona, ma questo non deve avvenire – ha proseguito l’influencer, che ha svelato che la donna in questione ha dedicato persino la propria tesi di laurea al suo brand di bellezza - Vi chiedo, con rispetto, di smettere di inventare o cercare storie che non esistono perché questo tipo di speculazioni può causare danni gravi a terze persone che non hanno alcuna responsabilità e che non meritano di essere coinvolte".
Una difesa a spada tratta dell’amica e la secca smentita del tradimento, ma le parole della Campello sembrano confermare la nuova crisi con il marito.