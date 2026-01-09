"Morata ha tradito Alice con Elena", la reazione della Campello sui social: "È innocente"

Da giorni ormai impazza il gossip sulla nuova crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello, che stavolta sarebbe stata causata da un presunto tradimento dell’attaccante del Como, e sotto i riflettori è finita anche la modella Elena Sirigu, indicata come la "terza persona" che ha rotto l'equilibrio della famiglia. Un’ondata di speculazioni a cui la modella e influencer ha voluto mettere fine smentendo tutto con un lungo sfogo affidato alle sue storie Instagram: "È un'amica che conosco da anni e posso affermare con assoluta certezza che non è una persona di questo tipo né ha mai fatto nulla di ciò che le viene attribuito – ha scritto Alice - Mi ha chiamata in lacrime per tutto quello che le è stato riversato addosso, e non si merita di essere etichettata come ‘rovina famiglie'".