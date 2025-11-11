Laila Hasanovic tifosa di Jannik Sinner alle Atp Finals 2025

La modella, che solo pochi giorni fa ha compiuto 25 anni festeggiando in Alto Adige, si trovava nell'angolo di Sinner. Laila Hasanovic era seduta in terza fila, proprio dietro i coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill, mostrando un po' di tensione ed emozione per lo spettacolo offerto dal "Torneo dei Maestri".