Georgina Rodriguez oltre Cristiano Ronaldo: che regalo ha fatto alla moglie di Messi

© instagram | Georgina Rodriguez
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Georgina Rodríguez ha debuttato ufficialmente nel mondo dell'imprenditoria della moda con il lancio del suo nuovo marchio di abbigliamento, decidendo di promuovere la collezione inviando alcuni capi esclusivi in omaggio ad Antonela Roccuzzo, moglie dello storico rivale di Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. L'omaggio dimostra come la rivalità tra calciatori non influenzi le compagne, tanto che la modella argentina ha subito ringraziato pubblicamente la collega spagnola mostrando i prodotti ricevuti attraverso le proprie storie di Instagram.