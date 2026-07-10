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Lamine Yamal, la richiesta ironica della fidanzata per la finale dei Mondiali

Inés García, fidanzata di Lamine Yamal, lancia un appello social all'esterno della Spagna prima della finale dei Mondiali: "Portami da Justin Bieber"

10 Lug 2026 - 07:35
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La storia d'amore tra Lamine Yamal e Inés García si arricchisce di un curioso e divertente retroscena social direttamente dai Mondiali 2026. La modella spagnola ha lanciato un appello decisamente accorato al fidanzato, ma con una motivazione che va ben oltre la pura gloria sportiva. Ad accendere l'entusiasmo di Inés è stato l'annuncio riguardante lo show d'intervallo della finalissima, che vedrà Justin Bieber salire sul palco in veste di superstar principale. La prospettiva di assistere dal vivo al concerto della popstar canadese ha spinto la fidanzata di Lamine a pubblicare una storia su Instagram con un messaggio chiarissimo indirizzato all'esterno del Barcellona: "Amore mio, fai tutto il possibile per arrivare alla finale dei Mondiali. Mi senti? Fai tutto il possibile".

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