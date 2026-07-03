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Icardi-China Suárez: è rottura totale dopo lo scandalo

Clamoroso addio tra Mauro Icardi e China Suárez: l'attrice scappa di casa dopo aver scoperto le chat con Ekaterina Ojeda

03 Lug 2026 - 11:32
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La relazione tra Mauro Icardi e China Suárez sarebbe giunta a una rottura definitiva dopo che un presunto tradimento dell'attaccante con la ventiduenne Ekaterina Ojeda avrebbe spinto la donna ad abbandonare immediatamente la casa coniugale per trasferirsi nella sua villa di San Jorge. Secondo le rivelazioni diffuse dalla giornalista Yanina Latorre nel programma SQP su América TV, Suàrez ha intercettato messaggi compromettenti sul cellulare dell'ex interista in cui si richiedeva il contatto della Ojeda tramite un intermediario, una prova inequivocabile che ha vanificato ogni tentativo di difesa di Icardi.

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