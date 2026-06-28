Elodie e Franceska, il bacio al Pride fa impazzire Milano

Il Milano Pride 2026 ha avuto due regine indiscusse, Elodie e la compagna Franceska Nuredini, ovvero la nuova coppia LGBT+ più amata d'Italia. La cantante e la ballerina italoalbanese hanno sfilato sul carro della venticinquesima edizione della parata arcobaleno, regalando ai quasi 400mila presenti momenti di pura dolcezza suggellati da un video social, già diventato virale, in cui le due si scambiano un bacio appassionato che è anche il simbolo della transizione da una storia d'amore privata a un potente messaggio di libertà e diritti per tutti.