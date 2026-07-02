Taylor Swift e Travis Kelce si sposano al Madison Square Garden

I festeggiamenti, che si svolgeranno in concomitanza con il 250° anniversario dell'indipendenza americana e l'afflusso di turisti per i Mondiali di calcio, inizieranno giovedì con un nucleo ristretto di cento ospiti per poi proseguire venerdì con un grande cocktail party che si estenderà fino alle prime ore di sabato. Per garantire la massima riservatezza ed evitare qualsiasi fuga di immagini, la produzione ha imposto il divieto assoluto di utilizzo dei telefoni cellulari, l'obbligo di firma su accordi di riservatezza elettronici e inviti contrassegnati da filigrana, mentre all'esterno sono stati eretti tendoni per oscurare il passaggio dei veicoli e dei pedoni.