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COVER GIRL

Taylor Swift e Travis Kelce si sposano al Madison Square Garden

Blindatissime nozze dell'anno a New York tra Taylor Swift e Travis Kelce: divieto di cellulari, strade chiuse e dettagli esclusivi dell'evento

02 Lug 2026 - 06:26
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La cantante Taylor Swift e il giocatore di football Travis Kelce si sposeranno sabato 4 luglio al Madison Square Garden di New York davanti a oltre 1000 invitati, all'interno di un'arena completamente trasformata in stile giardino e blindata per l'occasione grazie all'assenza di finestre e alla chiusura al traffico della 31esima e della 33esima strada.

I festeggiamenti, che si svolgeranno in concomitanza con il 250° anniversario dell'indipendenza americana e l'afflusso di turisti per i Mondiali di calcio, inizieranno giovedì con un nucleo ristretto di cento ospiti per poi proseguire venerdì con un grande cocktail party che si estenderà fino alle prime ore di sabato. Per garantire la massima riservatezza ed evitare qualsiasi fuga di immagini, la produzione ha imposto il divieto assoluto di utilizzo dei telefoni cellulari, l'obbligo di firma su accordi di riservatezza elettronici e inviti contrassegnati da filigrana, mentre all'esterno sono stati eretti tendoni per oscurare il passaggio dei veicoli e dei pedoni. 

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