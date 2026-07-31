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COVER GIRL

Irina Shayk e Devin Booker sono la nuova coppia del momento

Scopri i dettagli sulla nuova relazione tra la supermodella Irina Shayk e la stella NBA Devin Booker, avvistati insieme negli Hamptons

31 Lug 2026 - 07:48
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La supermodella Irina Shayk e la stella NBA Devin Booker sarebbero legati da una nuova e segreta relazione sentimentale, nata grazie ad amici comuni e alimentata da un recente soggiorno in incognito negli Hamptons per sfuggire a fotografi e curiosi. Secondo i tabloid statunitensi, tra la celebre icona della moda ed ex di Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper e il campione di basket ex di Kendall Jenner ci sarebbe una forte chimica, sebbene al momento manchino conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, intenzionati a mantenere il massimo riserbo sulla propria vita privata.

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