Charlotte Caniggia: "Non ho avuto genitori presenti, la mia autostima..."

Charlotte Caniggia, modella e figlia dell'ex calciatore Claudio Paul Caniggia e Mariana Nannis, ha rivelato dettagli inediti e dolorosi sul suo passato familiare, le cui dinamiche continuano ad avere un impatto sulla sua vita. Ospite del programma Qué Tupé su El Trece Prende con Enzo Aguilar, Charlotte ha parlato apertamente della sua infanzia e della mancanza di supporto emotivo: "Non ho avuto genitori presenti. Come figlia hai bisogno che ti dicano cose come: hai fatto bene, eri bellissima".