Alisha Lehmann spiega l'addio al Como: "Via dall'Italia per un calcio migliore"

L'avventura italiana di Alisha Lehmann si è conclusa dopo soli due anni, spingendo l'ex Juventus e Como a firmare per il Leicester. Nonostante un iniziale accordo a lungo termine con il club lariano, l'attaccante svizzera ha ammesso di aver maturato la decisione di fuggire dopo appena un mese di permanenza, sottolineando come la realtà del calcio inglese sia superiore per competitività e qualità generale. "Ho firmato un contratto a lungo termine con il Como, ma dopo un mese mi sono resa conto che non mi piaceva e volevo tornare in Inghilterra", ha confessato la calciatrice alla Bbc.