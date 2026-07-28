Zinedine Zidane nuovo allenatore della Francia: le foto della presentazione

Zinédine Zidane sarà il nuovo commissario tecnico della Francia a partire dal 1° settembre. L'annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, che ha ufficializzato il passaggio di consegne con Didier Deschamps, alla guida dei Bleus dal 2012. Deschamps lascia la panchina dopo quattordici anni e 187 partite, chiudendo il proprio ciclo con l'eliminazione in semifinale ai Mondiali 2026 per mano della Spagna. Da settimane Zidane era indicato come il naturale successore dell'ex compagno di squadra, con il quale ha condiviso alcuni dei momenti più gloriosi della storia del calcio francese, tra cui la vittoria del Mondiale 1998 e dell'Europeo 2000. Per Zidane, 54 anni, si tratta del ritorno in panchina dopo quattro anni di inattività. L'ex fuoriclasse ha allenato finora soltanto il Real Madrid Castilla e la prima squadra del Real Madrid, con cui ha scritto una delle pagine più vincenti del calcio europeo conquistando tre Champions League consecutive tra il 2016 e il 2018, oltre a due campionati spagnoli e altri trofei internazionali. Nella sua esperienza madrilena ha guidato campioni come Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modric e Gareth Bale. La nomina di Zidane apre una nuova era per la nazionale francese, con l'obiettivo di rilanciare le ambizioni dei Bleus in vista delle prossime competizioni internazionali.