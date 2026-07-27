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© Getty Images | Robbie Fowler
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La classifica

Troy Deeney fa la sua top 10 dei migliori attaccanti della storia della Premier... ma non c'é Haaland! Scopri tutti gli altri

Troy Deeney, opinionista tra i più in vista del calcio inglese ed ex protagonista con la maglia del Watford tra Premier e Championship, ha fatto il proprio elenco dei migliori 10 attaccanti della storia della massima serie inglese. Per la precisione, nove: Deeney ha infatti lasciato il decimo posto vacante. A fare scalpore è stata l'esclusione di Erling Haaland, a conti fatti tra i più prolifici e vincenti centravanti della storia della Premier League in appena quattro anni di permanenza. Riuscirà il norvegese a far cambiare idea a Deeney?

27 Lug 2026 - 16:41
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