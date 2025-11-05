© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress
La storia di San Siro: costruito nel 1926 dal presidente Pirelli, solo per il Milan. Nel 1947 entra anche l'Inter. Il rinnovamento per Italia '90.di Stefano Fiore
Lo stadio di San Siro, noto anche come "La Scala del Calcio", affonda le sue radici nell'ambizione del presidente del Milan, Piero Pirelli.
Piero Pirelli, appassionato di football inglese, volle uno stadio dedicato solo al calcio e privo di pista d'atletica. I lavori di costruzione si svolsero in un tempo record di 13 mesi, tra l’agosto 1925 e il settembre 1926, secondo il progetto dell’ingegnere Alberto Cugini e dell'architetto Ulisse Stacchini.
Inizialmente nato per ospitare solo il Milan, a partire dalla stagione 1947/48 lo stadio divenne terreno di gioco casalingo anche per l'Inter.
Nel 1935, dopo aver acquistato l'impianto (che ospitò la semifinale dei Mondiali 1934), il Comune di Milano avviò una prima operazione di ampliamento.
L'8 giugno 1990 lo stadio ospitò la partita di apertura dei Campionati del Mondo (Argentina-Camerun 0-1). Nel 2008, a seguito di lavori di riqualificazione, la capienza è stata adeguata a 80.018 posti. Lo stadio, oltre al calcio, è celebre per aver ospitato grandi eventi, concerti e spettacoli.