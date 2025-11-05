La storia di San Siro

Piero Pirelli, appassionato di football inglese, volle uno stadio dedicato solo al calcio e privo di pista d'atletica. I lavori di costruzione si svolsero in un tempo record di 13 mesi, tra l’agosto 1925 e il settembre 1926, secondo il progetto dell’ingegnere Alberto Cugini e dell'architetto Ulisse Stacchini.