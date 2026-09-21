Serie A, tutti i convocati per la sosta nazionali

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© italyphotopress | ATALANTA (13): Marco Carnesecchi (Italia)Giorgio Scalvini (Italia)Giacomo Raspadori (Italia)Gianluca Scamacca (Italia)Charles De Ketelaere (Belgio)Sead Kolasinac (Bosnia)Franck Kessie (Costa d'Avorio)Mario Pasalic (Croazia)Eljif Elmas (Macedonia del Nord)Nikola Krstovic (Montenegro)Nicola Zalewski (Polonia)Lazar Samardzic (Serbia)Relja Obric (Slovenia U21) 
© italyphotopress | ATALANTA (13): Marco Carnesecchi (Italia)Giorgio Scalvini (Italia)Giacomo Raspadori (Italia)Gianluca Scamacca (Italia)Charles De Ketelaere (Belgio)Sead Kolasinac (Bosnia)Franck Kessie (Costa d'Avorio)Mario Pasalic (Croazia)Eljif Elmas (Macedonia del Nord)Nikola Krstovic (Montenegro)Nicola Zalewski (Polonia)Lazar Samardzic (Serbia)Relja Obric (Slovenia U21) 
© italyphotopress | ATALANTA (13): Marco Carnesecchi (Italia)Giorgio Scalvini (Italia)Giacomo Raspadori (Italia)Gianluca Scamacca (Italia)Charles De Ketelaere (Belgio)Sead Kolasinac (Bosnia)Franck Kessie (Costa d'Avorio)Mario Pasalic (Croazia)Eljif Elmas (Macedonia del Nord)Nikola Krstovic (Montenegro)Nicola Zalewski (Polonia)Lazar Samardzic (Serbia)Relja Obric (Slovenia U21) 

© italyphotopress | ATALANTA (13): Marco Carnesecchi (Italia)Giorgio Scalvini (Italia)Giacomo Raspadori (Italia)Gianluca Scamacca (Italia)Charles De Ketelaere (Belgio)Sead Kolasinac (Bosnia)Franck Kessie (Costa d'Avorio)Mario Pasalic (Croazia)Eljif Elmas (Macedonia del Nord)Nikola Krstovic (Montenegro)Nicola Zalewski (Polonia)Lazar Samardzic (Serbia)Relja Obric (Slovenia U21) 

© italyphotopress | ATALANTA (13): Marco Carnesecchi (Italia)Giorgio Scalvini (Italia)Giacomo Raspadori (Italia)Gianluca Scamacca (Italia)Charles De Ketelaere (Belgio)Sead Kolasinac (Bosnia)Franck Kessie (Costa d'Avorio)Mario Pasalic (Croazia)Eljif Elmas (Macedonia del Nord)Nikola Krstovic (Montenegro)Nicola Zalewski (Polonia)Lazar Samardzic (Serbia)Relja Obric (Slovenia U21) 

maxi sosta

Serie A, tutti i convocati per la sosta nazionali

21 Set 2026 - 18:39
20 foto
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