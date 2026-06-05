1 di 4
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

SERIE A

Parma, svelata la nuova maglia per la prossima stagione

05 Giu 2026 - 14:45
4 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il Parma presenta la nuova divisa che i ragazzi di Cuesta, le squadre femminili e giovanili indosseranno nella prossima stagione. Protagonista indiscussa è la leggendaria e iconica croce nera che domina il fondo Warm White in puro stile Parma Calcio. Per la stagione 2026/2027, la croce si arricchisce di un profilo gialloblu che ne esalta ulteriormente il carattere distintivo, mentre il crest del Parma Calcio trova collocazione al centro della croce stessa, elemento di novità rispetto alla stagione precedente. Il design è completato da un elegante colletto completamente Puma Black, polsini a contrasto nei colori Faster Yellow e Clyde Royal e da una trama Puma Black sui fianchi che contribuisce a definire il carattere contemporaneo della maglia mantenendo un forte legame con la tradizione del Club.

Ultimi video

01:12
Chiellini e la Nazionale

Chiellini e la Nazionale: "Toccato il fondo"

03:14
DICH FILIPPO GALLI MILAN DICH

Galli: "Cardinale chiaro: con lui Maldini non avrà spazio nel Milan"

00:55
DICH BROCCHI SU LEAO DICH

Brocchi: "Leao lo vedo lontano dal Milan, ma in tanti lo rimpiangeranno"

00:55
DICH BROCCHI SU JUVENTUS DICH

Brocchi:""Per giocare in squadre come la Juve o il Milan serve un carattere forte"

00:40
DICH BROCCHI SU CAMARDA DICH

Brocchi: "Camarda? Serve squadra giusta e allenatore giusto"

02:20
Gasp a tutto campo

Gasp a tutto campo

03:01
DICH APOLLONI DALLA LEGA DICH

"Cuesta capace e preparato, confermarlo la scelta giusta"

02:48
DICH APOLLONI SU JUVE DICH

"La Juve riparta da Spalletti"

02:17
ADL a tutto campo

ADL a tutto campo

02:13
Chivu si racconta

Chivu si racconta tra pubblico e privato

01:48
Carlos Augusto rilancia

Carlos Augusto rilancia: voglia di confermarsi

01:33
Saelemaekers centrale

Saelemaekers centrale: resta nel progetto Milan

01:39
Tra Juventus e Mondiale

Yildiz tra Juventus e Mondiale

02:35
Viviano: "Inter favorita"

Il pronostico di Viviano: "Inter favorita"

02:20
Icardi-Wanda, finita male

Icardi-Wanda, è finita male

01:12
Chiellini e la Nazionale

Chiellini e la Nazionale: "Toccato il fondo"