Parma, svelata la nuova maglia per la prossima stagione

Il Parma presenta la nuova divisa che i ragazzi di Cuesta, le squadre femminili e giovanili indosseranno nella prossima stagione. Protagonista indiscussa è la leggendaria e iconica croce nera che domina il fondo Warm White in puro stile Parma Calcio. Per la stagione 2026/2027, la croce si arricchisce di un profilo gialloblu che ne esalta ulteriormente il carattere distintivo, mentre il crest del Parma Calcio trova collocazione al centro della croce stessa, elemento di novità rispetto alla stagione precedente. Il design è completato da un elegante colletto completamente Puma Black, polsini a contrasto nei colori Faster Yellow e Clyde Royal e da una trama Puma Black sui fianchi che contribuisce a definire il carattere contemporaneo della maglia mantenendo un forte legame con la tradizione del Club.