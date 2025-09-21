Lazio-Roma, spettacolo da urlo sugli spalti: "Il lupo assale con i denti"

Lo spettacolo, prima che in campo, è sugli spalti del derby di Roma. Una sfida, quella tra biancocelesti e giallorossi, che si gioca anche tra tifoserie con la Curva Nord, da una parte, ad esibire una scenografia che raffigura un giovane ragazzo che indossa la maglia biancoceleste dei primi anni del 1900, anno di fondazione della squadra, e un pallone di cuoio a richiamare la tradizione. Dall'altra, invece, la Sud a replicare un mosaico dedicato al lupo, simbolo della squadra giallorossa ed emblema della romanità a richiamare la Lupa Capitolina con la scritta "Lupus dentibus petit" circondata da cartoncini gialli e rossi con sotto lo striscione "Coraggio lupetto, attacca di più... distruggili tu". Una sfida, quella tra Lazio e Roma, che non si gioca solo in campo ma tra tifoserie anche sugli spalti.