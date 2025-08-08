Logo SportMediaset
NUOVA TAPPA

Il ct Gattuso fa visita al Sassuolo: incontro con l'ex compagno Grosso

Dopo la Lazio, altra tappa nei ritiri delle squadre per Rino Gattuso. Il ct della Nazionale Gattuso ha fatto visita al centro sportivo del Sassuolo, accompagnato da una delegazione azzurra composta dal Capo Delegazione Gianluigi Buffon e dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci. Gattuso è stato accolto dall'ad e dal dg Giovanni Carnevali, dal ds Francesco Palmieri e dall'allenatore neroverde Fabio Grosso, ex compagno di squadra nella storica vittoria del Mondiale 2006 in Germania. Gattuso, che ha ricevuto in omaggio la nuova maglia Home del Sassuolo, ha inoltre assistito alla sessione di allenamento e ha incontrato Berardi e compagni prima della seduta.

08 Ago 2025 - 14:26
sassuolo
gattuso

