Portici, in campo striscione per il tifoso in coma: "Forza Mario, non mollare"

La partita di Eccellenza Campania (girone A) tra Portici 1906 e Rangers Qualiano si è disputata oggi a porte chiuse per decisione del Prefetto di Napoli, Michele di Bari in seguito ai gravissimi profili di rischio per l'ordine pubblico connessi alla tifoseria di casa.
L'attenzione delle autorità resta altissima dopo i recenti scontri avvenuti al termine del match Puteolana-Portici, sfociati nella violenta aggressione ai danni del tifoso porticese Mario Spedaliere, attualmente ancora ricoverato in ospedale in coma con prognosi riservata.
Prima di scendere in campo, il Portici ha mostrato uno striscione: "Forza Mario non mollare! La città è con te".