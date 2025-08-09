Palermo-Manchester City: la Curva Nord omaggia gli Oasis

L'Anglo-Palermitan Trophy al Renzo Barbera tra il Palermo di Pippo Inzaghi e il Manchester City di Pep Guardiola è stata una serata di festa. Stadio pieno, entusiasmo e campioni in campo e grande spettacolo sugli spalti. Tra i protagonisti anche la Curva Nord 12 con una coreografia spettacolare che ha omaggiato due icone di Manchester e della musica mondiale: gli Oasis, tifosissimi dei Citizens. Nella foto rappresentata dai tifosi i due cantanti indossano le maglie del Palermo al posto delle tradizionali del Manchester City, un segnale di amicizia tra le tifoserie di due delle squadre del City Group in giro per il mondo.