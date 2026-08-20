ALLENATORI Non solo Chivu e Amorim, le panchine della Serie A si riempiono di giovani. Nove su venti sono under 45

In Serie A i giovani hanno poco spazio, ma questo è un problema che riguarda solo i calciatori. Già, perché in panchina, invece, la nuova generazione di allenatori inizia a ritagliarsi delle opportunità sempre più prestigiose e l'età media diminuisce sempre di più: quest'anno sarà inferiore ai 50 anni (49.5), la più bassa degli ultimi 10 anni. Oltre ai volti noti, tra pochi giorni scopriremo anche dei nuovi profili. Il primo a destare curiosità è senza dubbio Amorim, ma gli occhi saranno puntati anche sui giovani italiani Aquilani e Abate, appena saliti dalla Serie B, e su Domenico Tedesco.