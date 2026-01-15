Napoli-Parma, perché è stato annullato il gol a McTominay

La decisione nasce da un dettaglio regolamentare preciso: sebbene le braccia non contino (non si può segnare con esse), la parte alta della spalla è considerata "zona verde" cioè con cui si può segnare. Il confine è la parte inferiore dell'ascella: tutto ciò che è sopra, è punibile per l'offside. Il rendering del SAOT (il fuorigioco semiautomatico) non si basa sulle immagini televisive o sulla "maglietta", bensì su uno scheletro digitale costruito mappando 29 punti del corpo del calciatore. Questo sistema si adatta perfettamente alla struttura fisica e ai movimenti reali dell'atleta: proprio grazie a questa ricostruzione anatomica, la tecnologia ha rilevato che la spalla di Mazzocchi – inclinata in avanti – oltrepassava la linea difensiva, rendendo inevitabile l'annullamento.