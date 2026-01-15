Logo SportMediaset

Calcio
© Da video | Gennaio 2026, Napoli-Parma: gol annullato a McTominay per la spalla di Mazzocchi, di pochissimo oltre la linea
napoli-parma

Napoli-Parma, perché è stato annullato il gol a McTominay

La zona alta della spalla è considerata punibile se oltre la linea: come funziona il fuorigioco semiautomatico. I precedenti

15 Gen 2026 - 09:45
Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Parma e vede l'Inter, vincente con il Lecce, scappare a +6. In casa azzurra polemiche per il gol annullato, tramite il VAR e il fuorigioco semiautomatico, all'11 a McTominay: a viziare l'azione non è lo scozzese, ma la posizione di partenza di Mazzocchi.

Napoli-Parma, perché è stata annullata la rete a McTominay

 Il fuorigioco semi-automatico è stato impietoso: sebbene a occhio nudo sembrasse oltre la linea solo il braccio (parte del corpo non punibile), la ricostruzione 3D ha rilevato una porzione di spalla in offside. Una questione di millimetri, dettata dall'inclinazione del busto dell'esterno azzurro.

Come funziona il fuorigioco semiautomatico

 La decisione nasce da un dettaglio regolamentare preciso: sebbene le braccia non contino (non si può segnare con esse), la parte alta della spalla è considerata "zona verde" cioè con cui si può segnare. Il confine è la parte inferiore dell'ascella: tutto ciò che è sopra, è punibile per l'offside. Il rendering del SAOT (il fuorigioco semiautomatico) non si basa sulle immagini televisive o sulla "maglietta", bensì su uno scheletro digitale costruito mappando 29 punti del corpo del calciatore. Questo sistema si adatta perfettamente alla struttura fisica e ai movimenti reali dell'atleta: proprio grazie a questa ricostruzione anatomica, la tecnologia ha rilevato che la spalla di Mazzocchi – inclinata in avanti – oltrepassava la linea difensiva, rendendo inevitabile l'annullamento.

Fuorigioco millimetrici, i precedenti

 Rrahmani, a fine partita, ha commentato così: "Il gol annullato? L’abbiamo visto tutti, rispettiamo le regole però devono essere uguali per tutti in futuro". Ma in realtà la regola è già così da tempo, lo dimostrano diverse situazioni, sia in Italia che in Europa, viste quest'anno e le stagioni scorse: da Mkhtaryan in Inter-Barcellona a Chukwueze in Sassuolo-Milan sino a Kean in Juve-Verona.

