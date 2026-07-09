Il Portofino FC la nuova Special Jersey: è ispirata alla Piazzetta

Portofino non ha bisogno di presentazioni. Da oltre un secolo è uno dei simboli della Dolce Vita italiana nel mondo, icona di eleganza, bellezza e fascino mediterraneo. Da questa ispirazione nasce la nuova Special Jersey del Portofino Football Club, squadra di Terza Categoria, progettata da Ezeta: una divisa che trasforma il paesaggio più iconico della Liguria in un racconto da indossare.