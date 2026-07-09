Il Portofino FC la nuova Special Jersey: è ispirata alla Piazzetta

© Ufficio Stampa
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Portofino non ha bisogno di presentazioni. Da oltre un secolo è uno dei simboli della Dolce Vita italiana nel mondo, icona di eleganza, bellezza e fascino mediterraneo. Da questa ispirazione nasce la nuova Special Jersey del Portofino Football Club, squadra di Terza Categoria, progettata da Ezeta: una divisa che trasforma il paesaggio più iconico della Liguria in un racconto da indossare.
La divisa nasce dalla celebre Piazzetta di Portofino. Le iconiche facciate color pastello, i riflessi del mare e la vegetazione mediterranea si fondono in un panorama illustrato che racconta l'identità autentica della Riviera. Nella parte inferiore, le sfumature del mare di Portofino si traducono in un raffinato pattern artistico che richiama la trasparenza delle sue acque. La parte superiore, volutamente essenziale, è caratterizzata da un delicato effetto tone-on-tone ispirato alla foschia del mattino, che valorizza il nuovo stemma del club.
Ogni dettaglio è pensato per raccontare l'essenza di Portofino attraverso i suoi colori, la sua luce e le atmosfere che ne hanno fatto un'icona nel mondo. Più di una maglia. Una cartolina italiana.