Calcio e arte L'artista e giornalista Remo Croci presenta la mostra "Se il calcio fosse arte": il 26 luglio l'esposizione a Montefiore dell'Aso

Dopo una vita da giornalista di cronaca nera per Mediaset, il marchigiano classe 1957 Remo Croci ha deciso di dedicarsi all'arte: dinamica, con tanti riferimenti al mare e alle infinite simbologie che a esso sono legate. La mostra "Se il calcio fosse arte" da lui curata sarà esposta il 26 luglio al Polo museale San Francesco di Montefiore dell'Aso, in provincia di Ascoli Piceno: porte aperte dalle ore 18.00 per scoprire come Croci ha interpretato e trasmutato in opere artistiche la sua visione sul calcio, sua grandissima passione.