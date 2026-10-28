I cinesi non perdonano Mbappé: danno fuoco alla sua maglia e la calpestano

Non accenna a diminuire la polemica tra Kylian Mbappé e la comunità cinese nonostante le scuse dopo le dichiarazioni dell'attaccante inerenti a Mao Zedong. La protesta sta dilagando anche sui social cinesi, dove si moltiplicano i filmati di tifosi intenti a bruciare le divise dell'attaccante del Real Madrid e a distruggere poster con la sua immagine. In uno dei video più virali, un tifoso cinese dichiara di imporre un boicottaggio totale contro Mbappé prima di dare alle fiamme la maglia della Francia.