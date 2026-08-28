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Il Treviso svela la nuova maglia dei tifosi: creatività, territorio e inclusione

Presentata la nuova maglia del Treviso firmata Lenovo e Marco Oggian. I proventi andranno ai programmi Kids e Powerchair Football

28 Ago 2026 - 19:05
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Il Treviso ha svelato la nuova maglia dei tifosi, un progetto nato nell'ambito dell'iniziativa globale Work For Humankind: Your Club Your Canvas e firmato dal Creative Director Marco Oggian con il supporto dei dispositivi e dell'intelligenza artificiale di Lenovo.

Il kit - presentato durante l'evento di lancio della nuova stagione sportiva e disponibile anche in versione total white - racchiude i simboli della città (tra cui Piazza dei Signori e Porta San Tomaso) e riporta sul retro lo storico motto "Porto Pal Treviso".

La divisa sostiene direttamente il territorio: i proventi saranno infatti devoluti ai programmi locali Treviso Kids e Treviso Bulls Powerchair Team, favorendo l'acquisto di dotazioni tecniche e promuovendo un'idea di calcio accessibile a persone di ogni età e abilità.

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