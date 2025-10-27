Logo SportMediaset

Calcio
I giocatori migliori del 2025 secondo... i calciatori: i candidati per la top11 Fifpro

Rivelati i nomi dei 26 finalisti del World11 della Federazione internazionale dei calciatori professionisti: Donnarumma l'unico italiano, Modric e KDB rappresentano la Serie A

27 Ott 2025 - 20:35
Come ogni anno la Fifpro, l'associazione che tutela i calciatori, ha diramato i nomi dei finalisti per il World11: la formazione dei migliori giocatori della stagione 2024/25. A scegliere i candidati sono stati oltre 26.000 calciatori professionisti provenienti da 68 paesi che hanno votato per la loro squadra dell'anno. 

SRV RULLO JUVE, TUDOR STORY (MUSICATO) 27/10 SRV

La Juventus e Tudor: un grande amore finito male

Srv Dybala Rullo leok leok

Roma, che "Joya"! Questo Dybala fa sognare

SRV RULLO ARBITRI E VAR, LA "SOLITA" BUFERA (MUSICATO) 27/10

Arbitri e Var sotto accusa: il calcio che non piace

SRV RULLO JUVE, IL SUCCESSORE 27/10 SRV OKK

Juventus, l'ora della scelta: con Spalletti giocherebbe così

SRV RULLO VIGILIA MILAN VERSO ATALANTA 27/10 SRV

Verso Atalanta-Milan, Allegri: "Scontro diretto"

DICH GALLIANI EVENTO CORSPORT DICH

Galliani:""Se c'è un uomo che può portarci al Mondiale è proprio Rino"

SRV RULLO QUANTI ESONERI: NON E' PIU' LA STESSA JUVE (MUSICATO) 27/10 SRV OK OK

Non è più la stessa Juve: quanti esoneri da Allegri in poi

CLIP RULLO TACCHINARDI SU TUDOR 27/10 SRV

Tacchinardi: "Dispiace per Tudor, ma la scelta è giusta: serve una scossa"

SRV RULLO JUVE, LA GIORNATA (CON SGUARDO AL FUTURO) 27/10 OK SRV EDL

Juventus, ecco la rivoluzione: tutti gli aggiornamenti

DICH BUFFON EVENTO CORSPORT SU JUVE DICH

Buffon: "Spalletti? Per me sarebbe la persona più indicata""

DICH ZAZZARONI EVENTO CORSPORT DICH

Zazzaroni: "L'evento del secolo? Il mondiale del 1982"

SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

SRV RULLO VIGILIA NAPOLI VERSO LECCE 27/10 SRV EDL OK

La vigilia di Lecce-Napoli: scelte e pensieri di Conte

DICH JURIC PRE MILAN DICH

Juric: "MI dispiace molto per Tudor, era un uomo da Juve"

MCH LEVERKUSEN-FRIBURGO 2-0 MCH

Bayer Leverkusen, 2-0 al Friburgo: gli highlights

SRV RULLO JUVE, TUDOR STORY (MUSICATO) 27/10 SRV

La Juventus e Tudor: un grande amore finito male

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

MCH GOL 950 DI RONALDO MCH

Cristiano Ronaldo segna il 950° gol in carriera

CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

Domenica Real-Barcellona

Domenica Real-Barcellona

Juve, altra sconfitta

Trevisani: "Tudor era fuori dalla Juve già da 10 giorni, ecco perché"

DICH GILARDINO POST MILAN DICH

Gilardino: "Sono inc... per il risultato"