I giocatori migliori del 2025 secondo... i calciatori: i candidati per la top11 Fifpro

Rivelati i nomi dei 26 finalisti del World11 della Federazione internazionale dei calciatori professionisti: Donnarumma l'unico italiano, Modric e KDB rappresentano la Serie A
Come ogni anno la Fifpro, l'associazione che tutela i calciatori, ha diramato i nomi dei finalisti per il World11: la formazione dei migliori giocatori della stagione 2024/25. A scegliere i candidati sono stati oltre 26.000 calciatori professionisti provenienti da 68 paesi che hanno votato per la loro squadra dell'anno.