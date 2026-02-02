1 di 11
La curiosità

Gignac, primo rosso in carriera a 40 anni e 5 mesi dal ritiro

L’attaccante del Tigres ha perso la testa e il video della sua espulsione ha fatto subito il giro del web

02 Feb 2026 - 11:20
La prima volta di André-Pierre Gignac. L’attaccante del Tigres, dopo oltre 20 anni di carriera, è stato espulso per la prima volta durante la gara con il Leon e il video della sua espulsione ha fatto subito il giro del web. Già, perché il 40enne francese ha fatto le cose in grande, rifilando una gomitata al cileno Echeverria al 97’ e poi protestando platealmente e insultando l’arbitro tanto che rischia ben tre giornate di squalifica. Il primo cartellino rosso è arrivato per Gignac a 5 mesi dal ritiro dal calcio giocato, un cartellino che gli impedisce di entrare nell’esclusivo club dei calciatori mai espulsi in carriera. Ecco chi sono…

