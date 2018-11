Facebook

Superclasico, che spettacolo alla Bombonera Il Supeclasico valido come andata della finale di Coppa Libertadores non ha tradito le attese. Boca-River è stata un autentico spettacolo sia in campo (quattro gol e tante emozioni) che sugli spalti. Senza i tifosi ospiti per motivi di ordine pubblico come ormai accade da 5 anni per via dell'accesissima rivalità, ci hanno pensato i tifosi Xeneize a rendere magica la Bombonera, gremita in ogni ordine di posto (49.000 posti la capienza). >