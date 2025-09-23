Logo SportMediaset
DESIGN E CULTURA

Calcio reale e digitale: nasce la Nike EA SPORTS FC Phantom 6

23 Set 2025 - 08:31
La collaborazione tra Nike ed EA SPORTS FC unisce i mondi reale e digitale del calcio, creando design unici e pensati per il mondo virtuale, destinati sia ai giocatori sia ai fan di questo sport. Per la prima volta in assoluto nel gioco, Nike ed EA SPORTS si sono uniti per presentare una novità all'interno di EA SPORTS FC.

La scarpa co-branded Nike Phantom 6 si ispira a EA SPORTS FC 26 e alla sua community, dando vita a un design concepito per il mondo digitale. La versione fisica della scarpa sarà disponibile a partire dal 29 settembre su Nike.com e presso rivenditori selezionati. Sarà inoltre possibile ottenere una versione digitale della Nike EA SPORTS FC Phantom 6 all'interno di FC 26.

La colorazione EA SPORTS FC è la prima nel suo genere. La Tuned Gripknit multicolore mantiene il vostro gioco vivace e dinamico, mentre l'ampio Swoosh laterale presenta una texture che ricorda i pixel. I triangoli sulle suole e la distintiva finitura iridescente della piastra sono un chiaro riferimento agli elementi del gaming. Dettagli di design come questi sono un segnale che, sia in campo che in-game, la vittoria è a portata di mano.

01:15
Stasera il Pallone D'Oro

01:02
Conte: "Da fuori arrivano missili..."

03:08
Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

00:57
Gilardino: "Orgoglio e rimpianti"

01:39
SRV RULLO COPPA ITALIA CAGLIARI-FROSINONE E UDINESE-PALERMO 22/09 SRV

01:15
SRV RULLO VIGILIA MILAN-LECCE - CHI GIOCA? 22/9 SRV

04:27
Pisacane: "Concentrazione alta"

01:49
SRV RULLO JUVENTUS SENZA (NUOVI) ATTACCANTI (MUSICATO) 22/9 SRV

01:27
SRV RULLO POST DERBY ROMA GODE - LAZIO TREMA 22/9

01:37
SRV RULLO BUFERA SAN SIRO (AGGIORNATO) 22/9 SRV

01:48
SRV RULLO INTER COSA VA E COSA NO - POST SASSUOLO (MUSICATO) 22/9 SRV

01:31
DICH PISACANE PRE FROSINONE DICH

02:40
Allegri: "Vincere per trovare continuità"

00:31
Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

01:49
Le parole di Allegri

01:15
Stasera il Pallone D'Oro

