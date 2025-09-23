Calcio reale e digitale: nasce la Nike EA SPORTS FC Phantom 6

La colorazione EA SPORTS FC è la prima nel suo genere. La Tuned Gripknit multicolore mantiene il vostro gioco vivace e dinamico, mentre l'ampio Swoosh laterale presenta una texture che ricorda i pixel. I triangoli sulle suole e la distintiva finitura iridescente della piastra sono un chiaro riferimento agli elementi del gaming. Dettagli di design come questi sono un segnale che, sia in campo che in-game, la vittoria è a portata di mano.