Calcio e dance infiammano le strade di Napoli

© Red Bull Content Pool
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Napoli non ha bisogno di istruzioni quando si tratta di trasformare una piazza in uno spettacolo. Le basta uno spazio aperto, una comunità pronta a partecipare e un motivo per ritrovarsi. Per due giorni Piazza Municipio è diventata tutto questo. Un playground urbano a cielo aperto dove il calcio di strada e la street dance hanno trovato un linguaggio comune fatto di improvvisazione, creatività e connessione con il pubblico. Migliaia di persone hanno animato il centro della città per un weekend firmato Red Bull che ha portato a Napoli due format diversi ma accomunati dalla stessa anima: Red Bull King D’O Rione e Red Bull Dance Your Style. Sabato 6 giugno a riempire la scena è stato Red Bull King D’O Rione, il torneo ispirato alla tradizione della Tedesca Napoletana che nelle settimane precedenti ha attraversato quartieri, playground e campetti della città coinvolgendo centinaia di persone e trasformando ogni tappa in una festa di comunità. La finale di Piazza Municipio ha portato quell’energia nel cuore di Napoli.
Non soltanto partite e gesti tecnici, ma cori, bandiere, identità di quartiere e una partecipazione capace di incidere direttamente sulla competizione grazie al bonus assegnato alle migliori coreografie del pubblico. Al termine di una giornata piena di colpi di scena e partite avvincenti, ad aggiudicarsi il titolo di Red Bull King D’O Rione 2026 è stato il quartiere di Scampia con Alessio De Rosa, Simone Carbone, Riccardo Neri, Carlo Rescigno e Samuele Rasulo che, grazie anche alla spinta di una tifoseria molto accesa, dopo aver sconfitto in semifinale Arenella, ha poi avuto la meglio col punteggio di 3-0 su Posillipo nella partita finale.
“È stata un’emozione incredibile partecipare a questo torneo. Abbiamo dimostrato che siamo noi il rione più forte. Spesso dicono che Scampia “non è buona”, ma abbiamo dimostrato tutt’altro. Siamo noi i vincitori”, ha dichiarato Alessio De Rosa. “Se siamo arrivati fino alla finale è soprattutto grazie alla nostra tifoseria, che ci ha sostenuto sin dalla prima partita. La cosa principale del calcio è proprio l’unione. Il calcio riunisce tanti ragazzi, tanti rioni. Però i cchiù fort siamo sempre noi”, ha aggiunto Simone Carbone. Meno di ventiquattro ore dopo la piazza ha cambiato ritmo ma non intensità.
Domenica 7 giugno è stato il turno della National Final di Red Bull Dance Your Style, il format globale che porta in scena l’essenza più pura della street dance: tracce musicali imprevedibili, nessuna giuria tecnica e una sola regola, conquistare il pubblico. Sedici dancer provenienti da tutta Italia si sono affrontati in battle uno contro uno davanti a una Piazza Municipio gremita. Tra brani iconici, sorprese musicali e momenti di pura improvvisazione, ogni sfida si è trasformata in un dialogo diretto tra performer e spettatori, chiamati a decidere il vincitore alzando le tradizionali card rosse e blu. A conquistare il titolo nazionale è stato il ballerino di waacking Lyòn Tempo (all’anagrafe Leonardo Marmolejos), che nella battle finale ha prevalso su Ghime (Lorenzo Ghimenti). Lyòn Tempo, che rappresenterà l’Italia alla World Final di Zurigo, è alla sua seconda vittoria consecutiva, dopo il successo conquistato nell’edizione milanese del 2025. “Sono molto felice di avere partecipato per la seconda volta a Red Bull Dance Your Style. È un evento bellissimo e pieno di calore. Vincere qua è stato speciale. Anche a Milano lo scorso anno il pubblico è stato molto caloroso, però forse la gente di Napoli mi ha aiutato un po’ di più ad arrivare fino alla fine”, ha dichiarato il vincitore.
Ad accompagnare la giornata gli host Teddy e Chiaretta, il DJ set di Ake e l’esibizione speciale di Gaia De Martino e Alessio Cavaliere, ballerini che hanno calcato il palco di Amici e sono stati accolti con entusiasmo dal pubblico presente. Il weekend di Piazza Municipio ha raccontato qualcosa che appartiene profondamente alla città: la capacità di trasformare lo spazio pubblico in un luogo di espressione condivisa. Nel calcio come nella danza, il pubblico non è stato soltanto spettatore ma parte integrante dello spettacolo, contribuendo a scriverne il risultato e l’atmosfera. Per due giorni Napoli ha celebrato il freestyle nel modo che le riesce meglio: vivendo la piazza, partecipando, improvvisando e trasformando ogni momento in un’esperienza collettiva.