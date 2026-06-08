Calcio e dance infiammano le strade di Napoli

Domenica 7 giugno è stato il turno della National Final di Red Bull Dance Your Style, il format globale che porta in scena l’essenza più pura della street dance: tracce musicali imprevedibili, nessuna giuria tecnica e una sola regola, conquistare il pubblico. Sedici dancer provenienti da tutta Italia si sono affrontati in battle uno contro uno davanti a una Piazza Municipio gremita. Tra brani iconici, sorprese musicali e momenti di pura improvvisazione, ogni sfida si è trasformata in un dialogo diretto tra performer e spettatori, chiamati a decidere il vincitore alzando le tradizionali card rosse e blu. A conquistare il titolo nazionale è stato il ballerino di waacking Lyòn Tempo (all’anagrafe Leonardo Marmolejos), che nella battle finale ha prevalso su Ghime (Lorenzo Ghimenti). Lyòn Tempo, che rappresenterà l’Italia alla World Final di Zurigo, è alla sua seconda vittoria consecutiva, dopo il successo conquistato nell’edizione milanese del 2025. “Sono molto felice di avere partecipato per la seconda volta a Red Bull Dance Your Style. È un evento bellissimo e pieno di calore. Vincere qua è stato speciale. Anche a Milano lo scorso anno il pubblico è stato molto caloroso, però forse la gente di Napoli mi ha aiutato un po’ di più ad arrivare fino alla fine”, ha dichiarato il vincitore.