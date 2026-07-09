Auguri Lino Banfi: il mitico Oronzo Canà compie 90 anni

Oggi, 9 luglio 2026, Pasquale Zagaria - universalmente noto come Lino Banfi - taglia lo storico traguardo dei 90 anni, confermandosi come uno dei volti più iconici, amati e trasversali della cultura pop e del costume italiano. La monumentale carriera di Banfi, iniziata sul grande schermo nel 1960 sotto la regia di Lucio Fulci in Urlatori alla sbarra, ha vissuto la sua stagione d'oro tra gli anni Settanta e Ottanta. Il suo stile unico ha generato personaggi di culto assoluto: dal memorabile e tirannico Commissario Auricchio in Fracchia la belva umana (1981) fino alla maschera più celebre, quella del tecnico Oronzo Canà ne L'allenatore nel pallone del 1984 (con il seguito uscito nel 2008), la cui leggendaria tattica della "bi-zona" alla guida della Longobarda rimane ancora oggi la parodia calcistica più riprodotta e venerata da intere generazioni di tifosi.