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Rugby

Sei Nazioni: l’Italia chiude con una sconfitta contro il Galles

Sfuma il record di tre vittorie nella stessa edizione per gli Azzurri: a Cardiff sono i gallesi a esultare 31-17

14 Mar 2026 - 19:47
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Si chiude con un’amara sconfitta quello che resta comunque un ottimo cammino per l’Italia nel Sei Nazioni 2026. La squadra guidata da Quesada perde 31-17 al Principality Stadium di Cardiff contro il Galles e manca così l’occasione di conquistare tre vittorie nella stessa edizione del torneo per la prima volta. L’Italrugby termina dunque il suo percorso con 9 punti conquistati in cinque giornate: i grandi acuti restano i successi su Scozia e Inghilterra.

L’Italia si presenta al Principality Stadium di Cardiff con l’obiettivo di battere il Galles e chiudere per la prima volta nella sua storia un Sei Nazioni con tre vittorie. Garbisi ha un’ottima chance per aprire lo score al 12’, ma sbaglia un calcio di punizione da una posizione invitante. A sbloccare il risultato sono allora i gallesi al quarto d’ora di gara: Wainwright segna la meta, Edwards ci aggiunge la trasformazione e i padroni di casa si mettono a condurre 7-0. La stessa identica accoppiata porta poi la formazione di Tandy sul 14-0 al 27’, mentre la meta di Lake e la terza trasformazione di Edwards consentono al Galles di volare addirittura sul 21-0 al 29’, certificando le difficoltà della difesa azzurra nel corso del primo tempo. L’Italrugby crolla poi definitivamente in avvio di ripresa, quando Edwards infligge un doppio colpo da ko con una meta e un’altra trasformazione, per il 28-0 al 45’. Sempre il numero 10 fa pure 31-0 con un drop al 48’, prima dell’acuto azzurro con Di Bartolomeo: la sua meta e la trasformazione di Garbisi muovono il risultato sul 31-7 al 53’. Gli azzurri prendono un po’ di fiducia e al 70’ accorciano pure sul 31-12, dopo la meta di Allan. L’ultima emozione è, infine, la meta di Garbisi, per il 31-17 finale all’81’. Gli Azzurri chiudono dunque il proprio cammino in questo Sei Nazioni con 9 punti in cinque giornate, frutto delle due vittorie contro Scozia e Inghilterra: oltre a questa contro il Galles, le altre sconfitte sono invece arrivate contro Irlanda e Francia.

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