ICON Xtreme Triathlon Livigno: una giornata di sport, determinazione e trasformazione

È andata in scena venerdì 4 settembre la decima edizione di ICON Xtreme Triathlon, che ha riportato a Livigno atleti provenienti da tutto il mondo per affrontare una delle competizioni di triathlon estremo più affascinanti e impegnative del panorama internazionale. Sono stati 202 gli atleti che questa mattina si sono presentati sulla linea di partenza, pronti ad affrontare un percorso di 211,7 chilometri attraverso uno degli scenari alpini più suggestivi. Una gara fatta di fatica, strategia e resilienza, ma soprattutto di storie personali che trovano il proprio punto d’incontro sulle montagne di Livigno. Perché ICON non è soltanto una gara da concludere. È un viaggio che ogni atleta inizia molto tempo prima della partenza.