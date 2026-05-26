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© Fabio Bozzani | Luca Cecchetti (ex campione Mondiale k-1)
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24 maggio 2026

The Art of Fighting 13 a Milano: il racconto fotografico della serata

Le immagini della 13ª edizione di The Art of Fighting a Milano. 8 incontri, titoli EBU Silver e gli scatti esclusivi di Fabio Bozzani all'Allianz Cloud

26 Mag 2026 - 15:33
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Il 24 maggio 2026 l'Allianz Cloud di Milano è stata il ringside 13° riunione della The Art of Fighting. Un evento, trasmesso su Canale 20, in cui hanno avuto luogo 8 incontri, di cui due con titoli EBU Silver in palio. Ecco il resoconto fotografico con gli scatti di Fabio Bozzani.

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