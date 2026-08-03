Boxe a mani nude: che spettacolo l'evento BKFC a Napoli!

© Foto Fabio Bozzani
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Una serata da ricordare all'Arena Flegrea di Napoli per il terzo evento italiano di BKFC, Bare Knucle Fighting Championship. Per la lega dei campioni della boxe a mani nude, è stata la terza tappa italiana dopo quelle di Firenze e Roma nel 2025.
Davanti a un pubblico elettrizzato per questa novità assoluta in Campania, ben 14 fighters italiani sul ring. Nel main event, il sogno mondiale di Walter Pugliesi è finito al quarto round con una sconfitta per TKO contro l'americano Lorenzo Hunt, che ha ottenuto così il titolo iridato inaugurale dei pesi Ironweight.
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