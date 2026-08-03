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BOXE

Boxe a mani nude: che spettacolo l'evento BKFC a Napoli!

All'Arena Flegrea, sul ring anche 14 fighter italiani. Nel main event, Walter Pugliesi Ko contro l'americano Lorenzo Hunt (Foto Fabio Bozzani) 

03 Ago 2026 - 14:39
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Una serata da ricordare all'Arena Flegrea di Napoli per il terzo evento italiano di BKFC, Bare Knucle Fighting Championship. Per la lega dei campioni della boxe a mani nude, è stata la terza tappa italiana dopo quelle di Firenze e Roma nel 2025

Davanti a un pubblico elettrizzato per questa novità assoluta in Campania, ben 14 fighters italiani sul ring. Nel main event, il sogno mondiale di Walter Pugliesi è finito al quarto round con una sconfitta per TKO contro l'americano Lorenzo Hunt, che ha ottenuto così il titolo iridato inaugurale dei pesi Ironweight. 

SCORRI LA GALLERY CON LE FOTO DI FABIO BOZZANI 

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