ATLETICA Mondiali atletica: Duplantis oltre i 6,30, è il suo 14mo record

Nuovo record del mondo per Armand Duplantis che ai Mondiali di Tokyo, salta 6.30 metri e si candida ancora una volta come uomo dell'anno dell'atletica internazionale. Lo svedese, dopo aver vinto l'oro con la misura di 6.20 ha superato al terzo tentativo la misura del nuovo primato mondiale. Durante la sua carriera ha migliorato per quattordici volte il record mondiale della specialità (otto outdoor e sei indoor). Re incontrastato del salto con l'asta dal 2020 'Mondo' Duplantis aveva saltato 6,29 metri al Gold del Continental Tour di Budapest il 12 agosto scorso. Solo Sergei Bubka ha un maggior numero di miglioramenti del record mondiale nel corso della sua carriera, trentacinque (diciassette outdoor e diciotto indoor).