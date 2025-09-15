Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
atletica
1 di 18
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

ATLETICA

Mondiali atletica: Duplantis oltre i 6,30, è il suo 14mo record

Nuovo record del mondo per Armand Duplantis che ai Mondiali di Tokyo, salta 6.30 metri e si candida ancora una volta come uomo dell'anno dell'atletica internazionale. Lo svedese, dopo aver vinto l'oro con la misura di 6.20 ha superato al terzo tentativo la misura del nuovo primato mondiale. Durante la sua carriera ha migliorato per quattordici volte il record mondiale della specialità (otto outdoor e sei indoor). Re incontrastato del salto con l'asta dal 2020 'Mondo' Duplantis aveva saltato 6,29 metri al Gold del Continental Tour di Budapest il 12 agosto scorso. Solo Sergei Bubka ha un maggior numero di miglioramenti del record mondiale nel corso della sua carriera, trentacinque (diciassette outdoor e diciotto indoor).

15 Set 2025 - 16:26
18 foto
duplantis
asta

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

01:40
Maratona, Aouani bronzo

Maratona, Aouani bronzo

03:22
DICH BRONZO ILIASS AOUANI DICH

Aouani, bronzo da brividi: "Dedicata a mio padre che lavora in cantiere"

02:21
DICH TAMBERI DA TOKYO 14/9 DICH

Tamberi: "Dispiace molto, non ho azzeccato neanche un salto"

01:55
DICH JACOBS SU RITIRO DA TOKYO 14/9 DICH

Jacobs pensa al ritiro: "Smettere? È il momento di fare delle scelte"

02:19
DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

01:39
DICH FABBRI MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Fabbri, una gioia di bronzo: "Me lo meritavo. E me lo dedico"

00:49
DICH JACOBS MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Jacobs: "Non sono soddisfatto, voglio la finale a tutti i costi"

00:47
DICH DOSSO MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Dosso: "Non capita tutti i giorni di vincere una batteria ai Mondiali"

00:27
DICH IAPICHINO DOPO ELIMINAZIONE MONDIALI DICH

Lo shock di Iapichino: "No comment, parlerò quando sarò più lucida""

03:07
DICH DE GIORGI PRE MONDIALE 13/9 DICH

De Giorgi alla vigilia del Mondiale: "Conosciamo poco l'Algeria ma è la più debole del girone"

01:02
DICH PALMISANO TOKYO 13-09 DICH

Palmisano: "Una medaglia speciale in un posto che mi mancava"

01:19
DICH PENNETTA 10 ANNI DOPO US OPEN DICH NEW 2

Pennetta"10 anni dopo la vittoria allo US Open: "Dopo l'ultimo colpo, la calma"

01:31
Eccellenze nello sport

Eccellenze nello sport

01:34
Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

I più visti di Atletica

Battocletti: spettacolare argento nei 10.000 metri di Tokyo con record italiano

Jacobs in semifinale nei 100 metri di Tokyo con 10"20

Tamberi eliminato con 2,16 nelle qualifiche dell'alto mondiale di Tokyo

Jacobs eliminato nella semifinale mondiale dei 100 con 10"16

Schwazer-Tas, la corte Ue apre un procedimento: "Adesso si comincia a ragionare"

Aouani bronzo nella maratona mondiale di Tokyo