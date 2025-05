Verso Shanghai: Wehrlein e Da Costa all'attacco di Rowland in Cina

Dominio Rowland-Nissan a parte, la Season 11 della Formula E è per altri versi una delle più aperte di sempre. Tutte le squadre in lizza hanno raggiunto il podio nelle prime nove gare stagionali. Per quanto riguarda Nissan ogni suo singolo podio 2025 è arrivato grazie a Rowland. Il "rookie" Taylor Barnard ha ottenuto quattro podi nella sua prima stagione a tempo pieno per NEOM McLaren e Maximilian Guenther ha assicurato una splendida vittoria per DS Penske a Jeddah. Jake Dennis ha posto fine al digiuno Andretti a Monaco, e Stoffel Vandoorne ha ottenuto una vittoria a sorpresa a Tokyo per Maserati MSG Racing con Jake Hughes che ha ottenuto anche il terzo posto per il Tridente a Jeddah all'inizio di quest'anno. Mitch Evans ha iniziato la stagione con il botto, passando dall'ultimo al primo posto per la gara di apertura a San Paolo per Jaguar TCS Racing, con Nick Cassidy che ha ritirato il suo primo trofeo per il team a Monte Carlo all'inizio del mese. Sebastien Buemi ha ricordato a tutti noi perché è uno dei migliori dopo essere passato dall'ottavo al primo posto a Monaco, e Dan Ticktum ha finalmente sorseggiato lo champagnr quando è arrivato terzo in Giappone. Infine, Lucas di Grassi si è ritrovato al top quando è arrivato secondo a Miami, regalando alla Lola Yamaha ABT i primi punti della stagione.