Hughes doma Evans in finale, Buemi non si ripete. DS Penske e Maserati avanti... piano

FORMULA E

Il pilota inglese della McLaren al secondo via dalla prima fila nel giro di ventiquattr'ore sul circuito saudita

© Formulae.com È di Jake Hghes la pole position per il terzo round del Mondiale di Formula E a Diriyah. La giovane promessa McLaren ha avuto ragione del più esperto Mitch Evans e della sua Jaguar. Dalla seconda fila scatteranno quindi il poleman di gara-uno Sebastien Buemi (battuto nelle simifinali proprio da Hughes nel replay - a risultato invertito - della sfida per la pole del venerdì) e Renè Rast a completare l'ottimo risultato di squadra McLaren, battuto in semifinale da Evans. Migliorano DS Penske e Maserati, approdate ai quarti rispettivamente con Stoffel Vandoorne e Edoardo Mortara. Eliminato ai quarti (da Rast) il vincitore di gara-uno Pascal Wehrlein (Porsche).

© Getty Images

Terzo nelle qualifiche di Mexico City... secondo in quelle di gara-uno a Diriyah... finalmente in pole per la terza prova dell'anno sul circuito saudita: progressione inesorabile - almeno in prova - per Hughes che deve ora smarcarsi dal calo di rendimento che lo ha un po' condizionato sulla distanza nelle sue prime due gare nel Mondiale elettrico. Nel duello finale Jake ha faticato a vincere la resistenza di Evans ma alla fine è riuscito a prevalere nella caccia alla pole. Il suo rivale neozelandese della Jaguar si preannuncia come un rivale ancora più ostico in gara ma entrambi dovranno fare i conti con Sebastien Buemi e Renè Rast. Il pilota elvetico di Envision ha battuto Stoffel Vandoorne nei quarti di finale, poi si è arreso a Hughes, con il quale venerdì aveva dato vita alla sfida finale per la pole. Rast ha invece completato il promettente risultato di squadra McLare, arrendendosi in semifinale ad Evans, dopo aver superato Eodardo Mortara nei quarti. Il pilota italoelvetico ha regalato una prima, piccola soddisfazione a Maserati, mentre Maximilian Guenther ha solo sfiorato il passaggio alla fase a eliminazione diretta (quinto nel gruppo B proprio alle spalle del compagno di squadra). Il tedesco prenderà il via dalla fila cinque in compagnia di Sam Bird, terzo al traguardo in gara-uno ma un po' sotto le attese nelle qualifiche per il bis saudita.

Terza fila divisa ad alto tasso di competitività con il campione in carica Vandoorne per il vincitore di gara-uno Wehrlein e per il leader del campionato Jake Dennis (Avalanche Andretti), secondo al termine di una grande rimonta in gara-uno alle spalle del tedesco. Mortara e Vandoorne mettono nel mirino una performance da top five, schierandosi sulla quarta fila della griglia.

Non ripete l'exploit del venerdì Dan Ticktum (NIO Racing) che divide la sesta fila con Sacha Fenestraz. Tanta esperienza alle loro spalle: Jean-Eric Vergne affianca Nick Cassidy in ottava fila, Antonio Felix Da Costa e Andrè Lotterer si dividono la nona, mentre un Lucas Di Grassi decisamente appannato muoverà dalla decima e penultima fila.