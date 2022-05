Giovinazzi e Mortara gli obiettivi per l'esordio della Maserati in Formula E

La stagione 2022 è appena entrata nel vivo, che già si pensa alla prossima, la season 9, quella del debutto delle monoposto di Gen3. Come per tutto il motorsport, anche in Formula E tiene banco il mercato piloti e a Berlino sono iniziate a circolare le prime voci sulla squadra che tra pochi mesi schiererà la Maserati al via del campionato mondiale elettrico. Una coppia quasi tutta italiana visto che si fanno i nomi di Antonio-Giovinazzi e dello svizzero naturalizzato italiano Edoardo Mortara. Potrebbero essere proprio loro a portare in pista per la prima volta in FE il marchio del Tridente.