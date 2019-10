Formula E, Venturi avrà i motori Mercedes

UFFICIALE

Grandi novità per il Team Venturi: basta ZF come fornitore di propulsori (seguirà Mahindra Racing) e benvenuto alla Mercedes per la sesta stagione di Formula E. L'annuncio ufficiale, arrivato assieme a una prima immagine della nuova livrea, è contestuale alla conferma del team per il 2019/20: Felipe Massa ed Edoardo Mortara saranno ancora compagni di squadra.

"Lieti di dare il benvenuto a Mercedes - le parole di Gildo Pastor, presidente della Venturi -, un passo significativo per diventare più forti in un contesto di competitività sempre maggiore. Siamo tutti entusiasti e convinti che sarà l'inizio di una felice collaborazione". Il rapporto tra Venturi e Mercedes era cominciato indirettamente con la nomina di Susie Wolff, moglie di Toto (direttore esecutivo della scuderia tedesca in F1), nella scorsa stagione.

"Lavorando con Venturi saremo in grado di apprendere meglio e più velocemente nella nostra stagione di debutto (Mercedes correrà anche con la sua vettura, ndr) - le parole di Andy Cowell, ad di Mercedes-AMG Powertrains -. Inoltre tutte le tecnologie che svilupperemo porteranno benefici anche alle nostre vetture stradali".